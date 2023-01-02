قناة الحياة تعرض تقريرا عن محطة معالجة مياه صرف صحي بقرية بطن أهربت في الفيوم

عرضت قناة «الحياة» تقريرا عن مبادرة «حياة كريمة» التي تواصل العمل بتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية بطن أهربت التابعة لمركز يوسف الصديق.

وجاء بالتقرير أن محطة معالجة بطن أهربت مقامة على مساحة 10 أفدنة، وتعمل بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميا، كما أن محطة معالجة بطن أهربت يجرى الاستفادة منها لاستصلاح وزراعة 20 فدانا.

وقال المهندس محمد الدمرداش، مدير مشروع محطة معالجة بطن أهربت بالفيوم، إن المحطة وصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية فيها إلى 80%، بسعة 20% متر مكعب في اليوم، وتنفذ على مرحلتين، الأولى فيها 10% متر مكعب.

وأضاف أن المحطة من نوع المعالجة الثنائية، ويبدأ فيها من مرحلة الدخول والمصافي ثم حوض إزالة الرمال، وأحواض ترسيب، ثم تطهيرها في حوض تلامس الكلور، يليه معالجة الحمأة، وبهذا تكون المعالجة تمت.

وأوضح التقرير أن محطة المعالجة تخدم قري بطن أهربت، وغيطان وأبو لطيعة والرواشدية و46 تابعا، كما تتكلف 150 مليون جنيه، وتكلفي توسعات محطة معالجة بطن أهربت بمركز يوسف الصديق، كما أن نسبة تنفيذ العمل بتوسعات محطة معالجة بطن أهربت بمركز يوسف الصديق تبلغ 63%.