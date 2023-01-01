قناة الحياة تعرض حصاد التحالف الوطني للعمل الأهلي 2022

عرض برنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، فيلمًا تسجيليًا عن حصاد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة خلال عام 2022.

حصاد التحالف الوطني للعمل الأهلي

وكشفت الحياة عن توقيع بروتوكول لضم 600 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة بتكلفة تصل إلى 3.5 مليارات جنيه.

خدمات بنك الطعام

وقدم بنك الطعام خدماته لأكثر من 20 مليون مواطن في العام الماضي، أما مبادرة «ازرع»، فقد استهدفت 100 ألف من صغار المزارعين، بواقع 150 ألف فدان للمساعدة في الإنتاج الخاص بالمحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح وفول الصويا.

وأعرب أحد المزارعين عن سعادته بمبادرة «ازرع»، إذ أنها مدعومة من التحالف الوطني، حيث تمنح الفلاحين التقاوي بنصف الثمن، وهو ما يؤدي إلى إنتاج منتجات عالية الجودة، وقال آخر: «نشكر القيادة السياسية أنها وفرت تقاوي القمح للفلاحين، واناشد كل المزارعين بان نستمر في الزراعة، وفي ظل رؤية مصر 2030 سنصدر القمح لدول العالم».