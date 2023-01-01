قناة الحياة تنشر فيلما تسجيليا عن حصاد التحالف الوطني للعمل الأهلي في 2022

عرض برنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، فيلمًا تسجيليًا عن حصاد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة خلال عام 2022.

وقدمت مؤسسة حياة كريمة خدمات في المجالات الأساسية المختلفة والمرافق، واستطاع التحالف خلال العام الماضي أن يطلق 16 قافلة تحت عنوان ستر وعافية، ووصلت القافلة الواحدة لما يتراوح بين 15 إلى 20 ألف أسرة، بما يقدر بنحو 300 ألف إلى 400 ألف أسرة على مستوى البلد في العام الماضي.

وقالت إحدى السيدات اللاتي استفدن من خدمات التحالف الوطني: «شكرا للتحالف الوطني»، وقالت سيدة أخرى: «كل حاجة مجانية، والتحالف مش مخلينا ناقصين حاجة، بطاطين ومعيشة وأي حاجة نطلبها منهم».

واستهدف التحالف تقليل الهدر في الخدمات وسوء الاستخدام، كما ساهم في مكافحة مسببات الدعم في مختلف محافظات الجمهورية.