الفائز بلقب منشد الشارقة لقناة الحياة: قدمت في المسابقة 5 سنوات متتالية

قال المنشد يحيى نادي، الفائز بلقب منشد الشارقة 2022 بدولة الإمارات العربية المتحدة، إنّه سعيد باحتفاء أهل قريته به، مضيفا: «أهل بلدي شرفوني ودعموني في المسابقة، وجميلهم على رأسي».

وأضاف خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، أنه ابن محافظة المنوفية، وبدأ الإنشاد الديني في الثامنة من عمره على يد شقيقه الأكبر بهاء الدين نادي، وبدأ مجال الحفلات في المرحلة الجامعية عندما اشترك في مسابقة إبداع التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

وتابع، أنه قدم في مسابقة منشد الشارقة 5 سنوات متتالية، ولم يوفق فيها، ولكن في السنة الخامسة سافر إلى الإمارات ضمن 300 منشد، موضحًا: «لدينا منشدين في مصر كبار وعظماء، وأتمنى أن يكرمهم الله عز وجل، وفي الشارقة كان لدينا 3 سهرات، الأولى أنشدنا فيها نور البدر جميل والثانية أنشدنا باللون الشامي، والثالثة أنشدنا فيها يا صلاة الزين».

وأكد أن مصر أساس الإنشاد الديني، إذ تأثر به الفشني وسيد النقشبندي ونصر الدين طوبار والشيخ محمد عمران: «هناك عباقرة كثر في مصر أتعلم منهم كثيرا، وأحب من سوريا المعتصم بالله العسلي وهو منشد عملاق».