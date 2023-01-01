عضو التحالف الوطني لقناة الحياة: أنجزنا الكثير من المبادرات على أرض الواقع

قالت سيمون ناصر، عضو التحالف الوطني ورئيس قطاع المكتب الفني بمؤسسة حياة كريمة، إنه خلال 9 أشهر شهد التحالف الكثير من الإنجازات التي تمت على أرض الواقع، وشعر بها العديد من المواطنين على مستوى الجمهورية.

كيانات التحالف شاركت في كل المبادرات

وأضافت خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن كيانات التحالف الوطني شاركت في كل المبادرات، التي أطلقت على مستوى الجمهورية، وهي المبادرات التي شهدت تكاتف الأجهزة التنفيذية للدولة، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

التحالف الوطني له دور كبير وملموس

واستطردت: «التحالف الوطني للعمل الأهلي أصبح له دور كبير وملموس في المبادرات المختلفة التي يجرى إطلاقها، وفيه شغل حقيقي لكل الأهداف اللي اتفقنا عليها من شهر سبتمبر الماضي حتى يكون لدينا قاعدة بيانات للمستحقين نقدر نشتغل عليها علشان الازدواجية اللي كانت بتحصل قبل كده، ويكون عندنا قاعدة مهمة للمتطوعين تغطي كل محافظات الجمهورية بفضل مؤسسات كبيرة كرسالة وصناع الحياة».

وأوضحت أن التحالف الوطني للعمل الأهلي لديه خطة كبرى وطموحة في عام 2023 فيها يجرى استيعاب كيانات جديدة من مؤسسات المجتمع المدني، أو أعمال أخرى تخص المبادرات الجديدة لتقديم الخدمات على الأرض.