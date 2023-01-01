قناة «إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» مع انطلاق 2023.. «قرارات لتيسير حياة المواطنين»

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية منة فاروق، على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بعنوان «البداية خير.. قرارات لتيسير حياة المواطنين».

الإفراج عن السلع والبضائع المكدسة في الموانئ

وقال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان أمس السبت في ميناء الإسكندرية للإشراف على موضوع الإفراج عن السلع والبضائع المكدسة في الموانئ المصرية، متابعًا: «رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أنه تم الإفراج منذ بداية شهر ديسمبر الماضي حتى 23 ديسمبر عن بضائع وسلع بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار».

الآثار الإيجابية لقرار الإفراج عن السلع

وأضاف «مغاوري»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم منة فاروق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم الإفراج عن السلع الأكثر أولوية، كالسلع الغذائية والمحاصيل الزراعية أو السلع التي تدخل في الصناعات والأدوية والمواد الخام، باعتبار ذلك مكون رئيسي يُعتمد عليه، مشيرًا إلى أن الإفراج عن السلع له مردود إيجابي على كل المستويات إذ أنه سيزيد السلع المعروضة في الأسواق، إلى جانب خفض أسعارها، وبالتالي سيعود التوازن مرة أخرى بالأسواق.