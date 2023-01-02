فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل يتصدر إيرادات شباك التذاكر

احتل فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، المركز الأول في إيرادات السينما منذ طرحه بجميع دور العرض الخميس الماضي.

وحقق فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، أمس، في دور العرض، مليونا و581 ألفًا و705 جنيهات؛ محتلا المركز الأول للإيرادات، ويليه فيلم «تحت تهديد السلاح» الذي حقق 57 ألفا و672 جنيها، ثم «فضل ونعمة» الذي حقق 48 ألفا و603جنيهات، وفي المرتبة الرابعة جاء فيلم «هاشتاج جوزني» محققا 14 ألفا و629 جنيها، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أبطال فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، يشارك فيه نخبة من نجوم الفن والكوميديا؛ أبرزهم محمد هنيدي، محمد سلام، نور اللبنانية، ياسر الطوبجي، أحمد فؤاد سليم، حجاج عبدالعظيم، مادلين طبر، ضياء الميرغني، محمد رضوان، محمد الصاوي، رحمة أحمد، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول الدكتور نبيل، الذي يجسد شخصيته محمد هنيدي، الذي يعمل طبيب تجميل ويصادف خلال عمله العديد من المواقف التي تسير في إطار كوميدي، كما يوجه الفيلم رسالة وهي أن المظهر الجمالي والاهتمام بالشكل الخارجي ليس كل شيء.

هنيدي يروج لفيلم نبيل الجميل

وقبل طرح الفيلم بأيام، حرص محمد هنيدي على الترويج له عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلا: «أحلى حاجة أن الاسم على مسمى.. جميل وأنا فعلا جميل.. الحمد لله ببص في المراية وبشكر ربنا.. 28 ديسمبر بدور العرض».