محمد هنيدي ناصحا البنات: «بلاش هوس بعمليات التجميل اشكري ربنا»

أعرب الفنان محمد هنيدي، عن آماله بأنّ ينال فيلمه الجديد «نبيل الجميل»، والذي طُرح في السينمات اعتبارًا من أمس الأربعاء، موضحًا أنه يناقش قضية مهمة ولكن في قالبِ كوميدي لايت.

ووجه محمد هنيدي، في بث مباشر جمعه بالمعلق خليل البلوشي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نصيحة إلى الفتيات اللواتي يخضعن لعمليات التجميل، قائلًا: «البنات اللي بتعمل عمليات تجميل، وهم في سن صغير.. اهدوا على نفسكم شوية مش كده».

وأوضح أنّ فيلمه الجديد «نبيل الجميل»، يبعث من خلاله رسالة إلى هذه النوعية من الفتيات، «بلاش الهوس في التجميل.. فيه ناس حلوة وبتروح تعمل عمليات.. طب ما تشكري ربنا».

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في وقت سابق، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم نبيل الجميل، بطولة الفنان محمد هنيدي، في يومه الأول، حيث اقترب من مليون جنيه، ليتصدر قائمة الإيرادات بين الأفلام المنافسة وبفارق كبير، كونه الفيلم الأول الذي افتتح موسم أفلام رأس السنة الجديدة.

فيلم «نبيل الجميل دكتور تجميل » للفنان محمد هنيدي يضم عدد كبير من نجوم الفن والكوميديا أبرزهم، نور اللبنانية، رحمة أحمد، محمد سلام، محمود حافظ، حجاج عبدالعظيم، أحمد فؤاد سليم، محمد الصاوي، ضياء الميرغني، مادلين طبر، ومن تأليف أمين جمال، ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي.