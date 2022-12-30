محمد هنيدي: «انتظروني مع المعلق الرياضي خليل البلوشي في بث مباشر جديد»

وصل منذ أيام قليلة المعلق الرياضي خليل البلوشي، إلى مصر، فوجه الفنان محمد هنيدي دعوة له لزيارته في مكتبه، وبالفعل لبى الطلب، وظهورا للجمهور في بث مباشر «لايف»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

محمد هنيدي يكشف علاقته بخليل البلوشي

وقال محمد هنيدي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يحب المعلق الرياضي خليل البلوشي، مثل كثير من جمهور كرة القدم، لأنه يقدم أداءً متميزًا طوال المبارة، وقدم أداءً رائعًا في مباريات كأس العالم الماضية، وتفاعل معه الكثير من الجمهور.

وأضاف «هنيدي» أن «اللايف» لن يكون الأخير بينهما، لأن صداقتهما سوف تستمر، موضحًا:«انتظرونا في أكثر من حاجة أنا وهو خلال الفترة القادمة».

رسالة محمد هنيدي للبنات

وكان محمد هنيدي أرسل رسالة للبنات، خلال اللايف الذي ظهر فيه مع المعلق خليل البلوشي، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «البنات اللي بتعمل عمليات تجميل، وهم في سن صغير.. اهدوا على نفسكم شوية مش كده، بلاش الهوس في التجميل.. فيه ناس حلوة وبتروح تعمل عمليات.. طب ما تشكري ربنا».