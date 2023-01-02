إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وتوك توك بالبحيرة «أسماء»

أصيب قبل قليل 3 أشخاص بجروح وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث بين موتوسيكل وتوك توك عند الكوبري العلوي بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات

حادث تصادم بين توك توك وموتوسيكل

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتوك توك عند الكوبري العلوي بمدينة إيتاي البارود، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة

أسماء مصابي حادث التصادم

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من محمود سعد أحمد، 18 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالمخ، واشتباه نزيف داخلى، واشتباه كسر بالأنف، وجرح قطعي بالوجه، وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، أحمد عيد عبد القوي، 34 سنة، مصاب بجرح قطعي باليد اليسري وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، عماد ابراهيم بطور، 35 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ايتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على اسبابها وملابساتها.