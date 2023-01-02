تفاصيل دفن بيليه في مقبرة عمودية مكونة من 14 طابقا

يبحث الجميع عن تفاصيل دفن بيليه أهم لاعب في تاريخ كرة القدم في العالم، وهو الوحيد الذي حصل على كأس العالم لكرة القدم مع بلاده 3 مرات ولم يستطع الأسطورة الأرجنتيني مارادونا حتى تحقيقه.

تفاصيل دفن بيليه كثيرة ومنها الدفن في مقبرة عمودية مكونة من 14 طابقا في مدينة سانتوس الساحلية في البرازيل، والتي يوجد فيها 14 ألف قبو وشلال ومتحف سيارات.

وفاة بيليه وتفاصيل دفنه

ومات بيليه قبل ساعات من نهاية عام 2022 عن عام 82 سنة وتم نقله إلى ملعب فيلا بيلميرو في سانتوس لمدة 24 ساعة ومن ضمن تفاصيل دفن بيليه سيتم اصطحاب جثته في الشوارع ويتوقف خارج منزل والداته ثم يتم وضعه في نصب تذكاري في نصب نيكروبوليس المسكوني.

تفاصيل دفن بيليه بعد 3 أيام من الحداد الرسمي

وسوف يدفن بيليه عقب 3 أيام من الحداد الرسمي وسوف يتم نقل جثته من مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو يوم الإثنين إلى ملعب فيلا بيلميرو من أجل توديع الجمهور لبطلهم في نظرة وداع أخيرة.

تفاصيل دفن بيليه التي تأخرت

وستشمل تفاصيل دفن بيليه إبقاء جسده في الدائرة المركزية لمدة 24 ساعة قبل أن يصل أمام منزل والداته صاحبة الـ 100 عام التي تعيش على سرير بسبب أمراض الشيخوخة وإصابتها بالزهايمر، وسيتم دفنه في نصب تذكاري تم بناء في عام 1983 وتضم أكثر من 14 ألف قبو وتضم حديقة استوائية ومطعم ومتحف للسيارات الكلاسيكية، وقد فاز من قبل بيليه بكأس العالم 3 مرات وهي 1958 وعام 1962 و عام 1970 وتأجلت جنازة بيليه للسماح بانتقال السلطة من الرئيس بولسونارو إلى الرئيس الجديد لويس لولا دا سيلفا صباح اليوم الإثنين.