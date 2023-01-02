وائل جسار: عام 2023 مليء بالمفاجآت الغنائية

قال الفنان وائل جسار، إن عام 2023 سيكون مليئا بالأعمال الغنائية والفنية الجديدة، على جميع المستويات العربية.

وأضاف جسار في تصريحات لـ«الوطن» أن التحضيرات تجرى على قدم وساق خلال الفترة الجارية، لطرح أولى أغنياته لعام 2023 والتي ستكون مصرية أو لبنانية.

وائل جسار يشدو في مصر

وأشار إلى أنه لا يفكر حاليا في طرح ألبوم غنائي، مكتفيا بطرح أغنية سنجل كل شهرين.

وأحيا وائل جسار حفلا غنائيا كبيرا في أحد فنادق القاهرة الكبرى في حضور جماهيري غفير، وسط حضور زوجته ميراي مقدسي ونجله وائل جونيور ومدير أعماله عبده كساب.

وقدم جسار عددا كبيرا من أهم وأشهر أغنياته: «مهما يقولوا، وخليني ذكرى، وغريبه الناس، ومشيت خلاص، ما تغبيش ثواني، ألف ليلة وليلة لأم كلثوم، ونسم عليا الهوا، للفنانة فيروز وقلبي عشقها، لراغب علامة».

وائل جسار يشدو لراغب علامة

يذكر أن وائل جسار طرح مؤخرا أغنية بعنوان لو تخاصمني، على يوتيوب، من كلمات لؤي الجوهري، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيى.