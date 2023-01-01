تجديد حبس تاجر حشيش ضُبط بألف طربة في الإسماعيلية

جددت جهات التحقيق في مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية حبس تاجر حشيش في الإسماعيلية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع.

وواجهت جهات التحقيق المتهم «صابر.ع»، 40 سنة، مقيم بمركز فايد، بالمواد المخدرة المضبوطة، وتحريات ضباط المباحث الجنائية، برئاسة المقدم محمد سكر رئيس مباحث فايد ونشاطه على مدار الفترة الماضية.

التحريات: المتهم من كبار التجار

وقالت تحريات المباحث الجنائية، إن المتهم يعد من أخطر العناصر الاجرامية في الاتجار بمخدر الحشيش، لتخزينه كميات كبيرة في إحدى المناطق المجهزة داخل منزله.

وأكدت التحريات على علاقة المتهم بعدد من صغار التجار في نطاق مركز ومدينة فايد ومراكز القنطرة غرب وأبوصوير والتل الكبير، لتوزيع المواد المخدرة عليهم وتسهيل عمليات بيعها.

ضبط 1000 طربة حشيش بحوزة المتهمين

ونجحت مباحث فايد، برئاسة المقدم محمد سكر، ومعاونيه النقباء محمود حسين ومحمد عبد الباسط، من ضبط المتهم والعثور على المواد المخدرة والتحفظ عليه.

ووجه اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الأمنية المكبرة، ومتابعة نشاط مروجي المواد المخدرة وخاصة كبار التجار لضبط المخدرات من المنبع

العقوبة قد تصل للمؤبد

وقال المحامي محمد حسين، إن عقوبة المتهم بالاتجار في المواد المخدرة قد تصل للمؤبد حال إثبات كافة الأدلة لشرائه للمواد المخدرة وتخزينها بغرض إعادة بيعها على آخرين من التجار والمدمنين.