في 5 ساعات فقط.. تفاصيل خطة أمنية ناجحة لتحرير «طفل الإسماعيلية»

في غضون ساعات قليلة تكاد تُعد على أصابع اليد الواحدة، نجحت خطة أمنية أعدها الأمن العام بالتنسيق مع مباحث الإسماعلية في إعادة طفل الإسماعلية المختطف ويدعى «محمود.ن» 12 سنة، وكان بصحبة والدته وهي تقود سيارتها الملاكي على أحد الطرق بالإسماعيلية، وتبين أن منفذ الجريمة مالك شركة توزيع مواد غذائية وابنه وعامل بالشركة، وأنهم وقفوا أمام سيارة والدة الطفل وخطفوا نجلها عنوة وفروا، وذلك وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية أمس.

خطة خطف طفل الإسماعيلية

خطة الشرطة الناجحة بدأت بسرعة القبض على أحد المتهمين ويدعى «جلال.ك» 43 سنة بعد 5 ساعات من بلاغ والدة الطفل في قسم شرطة ثالث الإسماعيلية قبل يومين ،وبتضييق الخناق على المتهم وسرعة تواصله مع شريكه في الجريمة تم إطلاق سراح الطفل سالمًا وإعادته إلى والديه، وباستخدام التقنيات الحديثة تم ضبط المتهمين الهاربين في الجريمة بعد يومين من الحادث في الشرقية وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الحادث انتقامًا من والد الطفل بسبب ديون مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه.

تحرير الطفل «محمود»

وساهم معرفة والدة الطفل المختطف بالإسماعيلية لملامح وجه المتهم الأول الذي حاول التخفي بكوفيه كان يضعها على وجهه، لكنها عرفته وأنه نجل مالك الشركة التي كان يعمل فيها زوجها (والد الطفل) في سرعة القبض عليه من قبل فريق البحث الجنائي وبمناقشته حاول التنصل من الجريمة في البداية وبتضييق الخناق عليه أعترف وأرشد عن مكان احتجاز الطفل وبتضييق الخناق عليه وشريكه في الجريمة أعادا الطفل إلى والديه.

حبس عصابة الإسماعيلية

قررت النيابة العامة حبس عصابة الإسماعيلية المتهمة بالخطف لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن واجهت النيابة المتهمين بأدلة الاتهام وأقوال والدة الطفل التي تبين صحيتها، وأن المتهمين تربصوا بها وخلال سيرها على الطريق اعترضوا سيارتها وخطفوا ابنها.

عقوبة جريمة الخطف

يقول الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، إن تنص المادة 288 من قانون العقوبات على الأركان التي يجب توافرها لتحقيق جريمة الخطف، والتي تنص على أنه «جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى ،و تبدأ العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات، وتصل العقوبة حتى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات التي تقترن بالقتل».