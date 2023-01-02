جامعة الملك سلمان تعلن حصول 285 طالبا على منح دراسية خلال العام الجاري

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية برئاسة أشرف حسين رئيس الجامعة، حصول 285 طالبًا من مُنتسبي الجامعة على مجموعة من المنح الدراسية في شتى المجالات والبرامج الدراسية، خلال العام الدراسي الجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمراعاة المسؤولية الاجتماعية للجامعات الأهلية.

منح التفوق

وتنوعت المنح الدراسية التي حصل عليها الطلاب، وجاء على رأسها منح التفوق المُقدمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك المنح التي تُقدمها الجامعة سواء كانت كاملة أو جزئية بنسب خصم مُختلفة، إذ جرى توزيع هذه المنح وفقًا للقواعد والشروط الصادرة من وزارة التعليم العالي.

الدعم الاجتماعي

وخصصت جامعة الملك سلمان الدولية مجموعة من منح الدعم الاجتماعي لأبنائها الطلاب من أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة وشهداء الجيش الأبيض والأطقم الطبية، وكذلك الطلاب الذين فقدوا عائلهم خلال الدراسة، والطلاب الذين تعرضوا لظروف قهرية أدت لانعدام الدخل خلال دراستهم بالجامعة، وكان لأبناء محافظة جنوب سيناء المُجتهدين والمشهود لهم بحسن السير والسلوك نصيب من المنح الدراسية المُعلن عنها.

كما وفرت الجامعة مجموعة من المنح الدراسية من خلال الهيئات والجمعيات والمجتمع المدني، وكان للطلاب المُبتكرين والنوابغ من مُنتسبي الجامعة، نصيب من المنح الدراسية الكاملة المُقدمة بالاشتراك مع صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشارت الإحصائيات الخاصة بالمنح المُقدمة لطلاب الجامعة، إلى حصول 285 طالبًا من منتسبى الجامعة على تلك المنح، التي جاء توزيعها على النحو التالي: «حصول 60 طالبًا على منح كاملة، و225 طالبًا على منح جزئية، إذ حصل طلاب المستوى الأول على 116 منحة والثاني والثالث 169، وحصل 71 طالبًا من أبناء جنوب سيناء على منح مختلفة من إجمالي المنح الدراسية».