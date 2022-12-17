جامعة الملك سلمان تعلن فتح باب التقديم للفصل الدراسي الثاني

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية، فتح باب التقديم للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2022-2023، في جميع المجالات، عدا مجالات القطاع الطبي المشتمل على الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة والطب البيطري والتمريض.

وأوضحت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن القطاعات غير الطبية المتاح التقدم لها، تضم مجالات العلوم الإنسانية، وتشمل كليات «العلوم الإدارية، الألسن واللغات التطبيقية، وكلية الفنون والتصميم»، ومجال السياحة والضيافة، ومجالات القطاع الهندسي التي تضم كليات «الهندسة والعمارة، الصناعات التكنولوجية، وهندسة وعلوم الحاسب»، ومجالات العلوم، التي تضم كليتي العلوم المتقدمة، والزراعات الصحراوية.

الأوراق المطلوبة للتقديم

حددت الجامعة، الأوراق المطلوبة للتقديم كالآتي:

- أصل وصورة شهادة الثانوية أو بيان درجات معتمد من الإدارة التعليمية.

- أصل وصورة شهادة ميلاد كمبيوتر بالرقم الثلاثي للطلاب الذكور.

- 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- 2 صورة بطاقة ولي الأمر «الأب والأم».

- شهادة كاملة ومعتمدة وموثقة من الخارجية المصرية بالنسبة لطلاب المعادلة.

- نموذج 2 جند بالنسبة للطلاب الذكور.

- بطاقة عسكرية 6 جند أو 7 جند مختومة من مكتب التجنيد بالقسم التابع له الطالب.

- 8 صور شخصية «4*6 – خلفية بيضاء».

آخر موعد للتقديم بالجامعة

أكدت جامعة الملك سلمان، أن التقديم إلكترونيا، ويستمر حتى 12 يناير المقبل، لجميع الطلاب الراغبين بالانضمام للجامعة، في العلوم الإدارية والألسن واللغات التطبيقية والفنون والتصميم والهندسة وهندسة العمارة وهندسة وعلوم الحاسب والصناعات التكنولوجية والعلوم الأساسية والزراعات الصحراوية والسياحة والضيافة، لافته إلى أنه سيجري تسليم الأوراق عبر التقديم المباشر داخل إحدى فروع الطور ورأس سدر وشرم الشيخ.

معلومات عن جامعة الملك سلمان الدولية

جامعة ذكية جديدة في قلب سيناء - مصر، وتعمل في ثلاثة فروع ذكية، وهي الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، وتعتمد تقنيات التعلم المبتكرة والمعايير الدولية، وتعليمًا عاليًا يشجع على الابتكار، وينشئ جيلًا قادرًا على القيادة الإقليمية والعالمية، بهدف الريادة في التميز الأكاديمي والبحث العلمي على نطاق دولي.