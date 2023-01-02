شقق سكنية وفرص عمل ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة لاستقبال المواطنين بديوان عام المحافظة في اللقاء الإسبوعى لإدارة خدمة المواطنين للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها، وذلك لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم ، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور وكيلي وزارة الصحة والزراعة ورئيسي مركزى منيا القمح ومشتول السوق ونائب رئيس مركز بلبيس ومدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة، ومديرتي إدارتي خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي وفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالشرقية ومدير إدارة شؤون المعلمين بمديرية التربية والتعليم ومدير إدارة المكافحة بالإصلاح الزراعي ومديرة إدارة الإسكان ومديرة الإدارة الهندسية ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام ، وبحضور (10) مواطنين لعرض شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة.

فرص عمل بالقطاع الخاص

استعرض المواطنون شكواهم وطلباتهم وتم مناقشة الطلبات المقدمة منهم والتي تمثلت في إيجاد فرص عمل بالقطاع الخاص والحصول على بعض المساعدات العاجلة ومعاش تكافل وكرامة وتوفير سكن مناسب وعلاج على نفقة الدولة.

6 أسر أكثر احتياجا

وكلف السكرتير العام مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد (6) أسر من الأسر الأكثر احتياجاً والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتي تم إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم، وأسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات، فضلاً عن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت ،يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

ووجه السكرتير العام مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد (6) مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم لعدم توافر أي فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومي وأن فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة.

وخلال اللقاء تقدم (5) مواطنين بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بهم ليوجه السكرتير العام مديرة إدارة إدارة صندوق الإسكان بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لبحث حالتهم الاجتماعية لتوفير سكن مناسب لهم من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

ولتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية كلف السكرتير العام وكيل وزارة الصحة، بتوفير العلاج اللازم على نفقة الدولة لابني السيدة ش .م.ع لإصابتهم بحمى البحر المتوسط، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للسيدة س.ع .أ لحاجاتها لتركيب مفصل كامل بالحوض.

وخلال اللقاء تقدم المواطن «ع .أ.م» من مركز منيا القمح بشكوى يتضرر فيها من عدم تنفيذ قرار إدارى بإزالة مظلات وغلق شبابيك تفتح على منزله ، ليكلف السكرتير العام رئيس مدينة منيا القمح بتنفيذ قرار الإزالة وغلق الشبابيك .

كما تقدم المواطن « ر.أ .أ» من مركز بلبيس بشكوى يتضرر فيها من ردم المسقى الموصل لأراضى المنطقة بالكامل مما يهدد الأراضى بالبوار ، ليكلف السكرتير العام مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام بمخاطبة رئيس هيئة المساحة بالتنسيق مع الإصلاح الزراعى لفتح المروى.

تغطية ترعة

وتقدم المواطن «ع. أ.ب من قرية تل القاضي بمركز ديرب نجم بشكوى يتضرر فيها من تغطية الترعة الموجودة بالقرية بالمواسير ولم يراع ترك فتحات أو منافذ لرى الأراضي الموجودة بالقرية ليكلف السكرتير العام وكيل وزارة الرى بتوصيل مياة الرى للقرية.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والإستجابة العاجلة لطلبات المواطنين الواردة عبر قنوات التواصل وتلقي الشكاوى بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين.