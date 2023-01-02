معارض الشرقية.. تضم سلعا أساسية ومستلزمات رمضان في متناول الجميع

خيمة كبيرة تتوسط ميدان المحطة بمدينة الزقازيق، يقف العارضون فيها لتقديم سلع مختلفة بأسعار مخفضة، وينتشر فى أرجائها الباعة والمواطنون، الذين يقومون بشراء احتياجاتهم من اللحوم، والأرز، والجبن، والخضراوات، والبقوليات، وغيرها، لتكون هذه أساساً لمعرض أهلاً رمضان بمدينة الزقازيق وملجأ الطبقات المتوسطة.

تقول فاطمة السيد، من أهالى قرية أبونجاح، التابعة لمدينة الزقازيق، إنها تحرص على شراء احتياجاتها المختلفة من المعرض، منذ العام الماضى وحتى الآن، مشيدة باستمرار افتتاح المعرض منذ رمضان الماضى وفى المدارس والأعياد وحتى الآن. ولفتت إلى أن اللحوم تباع بأسعار مخفضة مقارنة بالمحلات التجارية، لافتة إلى أنها اشترت كيلو لحم بسعر 140 جنيهاً، فى حين أنه يباع لدى الجزارين بـ٢٠٠. وأضافت روحية عبدالسميع أنها اشترت ٣ أكياس مكرونة، سعر الكيس 8 جنيهات، فى حين أن الكيس يباع بـ10 جنيهات.

وكيل التموين: بدأنا بالزقازيق وسنواصل إقامة معارض في مختلف مراكز المحافظة

وقالت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين، إن المحافظة تحرص على الإبقاء على معرض السلع المخفضة بميدان المحطة، خاصة فى المناسبات المختلفة مثل رمضان والأعياد والمدارس، وجارٍ تجهيز معارض أهلاً رمضان بمراكز المحافظة، وستكون أكثر من العام الماضى، مع ضخ السلع بانتظام قبل وطوال أيام الشهر الفضيل.

وأوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه يجرى إقامة معارض أهلاً رمضان بالتنسيق مع الغرفة التجارية، وتتولى المحافظة إقامة المعارض دون تحميل التجار تكاليف التدشين أو الإضاءة.

وأشار إلى أنه وجّه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارات التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية بتكثيف المرور الميدانى على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار المعلنة، مشدداً على عدم السماح للتجار محتكرى السلع الغذائية والاستراتيجية بالتلاعب بالمواطنين، لافتاً إلى أنه سيجرى طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار المعلنة التى تم التوافق عليها لسد احتياجات المواطنين.