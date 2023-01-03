المطرب مصطفى حجاج: انتظروني في أغنيات مختلفة خلال 2023

قال مصطفى حجاج إنَّه خلال عام 2023 ستكون هناك الكثير من المفاجآت التي سيقدمها للجمهور، مبينًا أنَّه سيقدم أشكالًا مختلفة تمامًا من الأغاني تختلف عما قدمه من قبل.

أمنية مصطفى حجاج للعام الجديد

وأضاف حجاج، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّه يتمنى في العام الجديد 2023 أنَّ تدوم الصحة والستر عليه، وأن يُقدم أعمالًا تنال إعجاب جمهوره ويظل بينه وبينهم تواصلًا وحبًا.

أغنية «حب مين»

مصطفى حجاج كان قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان «حب مين» عبر «يوتيوب»، تعاون فيها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر هاني محروس، ووصلت نسبة مشاهدتها إلى مليون و200 ألف مشاهدة.