«حماية المستهلك» يشن حملة لضبط الأسواق والتأكد من عدم المبالغة في الأسعار

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «حماية المستهلك يشن حملة لضبط الأسواق والتأكد من عدم الاحتكار والمبالغة في الأسعار».

وذكر التقرير، أنّه استمرارًا لجهود الدولة في ضبط الأسواق من خلال حملات مكبرة وموسعة يشنها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق والتأكد من عدم الاحتكار والمبالغة في الأسعار، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين.

قال محمد سعد مأمور ضبط قضائي بجهاز حماية المستهلك، إن الحملات تستهدف منع حجب السلع عن المستهلكين وبيع السلع بأغلى من سعرها المعلن أو المحدد وحيازة أو عرض سلع قد تكون ضارة بسلامة المستهلك، وغيرها من المخالفات التي يمكن رصدها خلال التفتيش، مشيرًا إلى أنّ من المخالفات التي جرى رصدها بيع سلعة الفاصوليا منتهية الصلاحية بسعر أقل من سعرها كتضليل وخداع للمستهلك.

الحملات خطوة مهمة على أرض الواقع بعد تلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك تجاه حالات المبالغة في الأسعار ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر يستغل تلك الظروف، حيث يتم المرور على جميع الأماكن خاصة المكتظة بالسكان نظرا لورود عدد كبير من الشكاوى، إذ أنّ الاماكن التي بها تعداد سكاني كبير تكون نسبة الشكاوي فيها عالية.