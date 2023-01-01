أحمد موسى: حماية المستهلك يجبر تاجرا جشعا على بيع الأرز بـ12 جنيها

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل حملات جهاز حماية المستهلك، لضبط المحال التجارية المخالفة للأسعار المعلنة، أو التي لا تلتزم بنشرة الأسعار، مشيرا خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تحركا لمواجهة جشع التجار، لاتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين وتحرير محاضر.

جشع التجار

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن بعض المحلات لا تلتزم بالأسعار المعلنة، لافتا إلى أن هناك من يبيع كيلو الأرز بـ 20 جنيهًا.

جهود جهاز حماية المستهلك

وأوضح أن جهاز حماية المستهلك تمكن من ضبط تاجر جشع في منطقة كفر طهرمس بالهرم، يخزن أطنانا من الأرز لبيعها بأسعار أعلى، ولكن تم إجباره على بيع الكيلو بـ 12 جنيهًا وتحرير محضر له وعرضه على النيابة، والمواطنين تجمعوا حوله للشراء منه، وتم تصوير فيديو لهم، ويمكن اعتباره فيديو بداية العام.

وطالب موسى، المواطنين بإرسال أي مخالفات في الأسعار للبرنامج ، لإبلاغ جهاز حماية المستهلك عن تلك المحال وضبطها ومن ثم نشر نتائج، موضحا أنه لن يتم الإعلان على الهواء قبل إرسال البيانات لحماية المستهلك، حتى لا يفلت التاجر من العقاب.