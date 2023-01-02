مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار في البحيرة «صور»

شهدت قرية ديبونو التابعة لمركز إدكو بمحافظة البحيرة مصرع عامل أثناء التنقيب عن آثار داخل حوش منزل شبه مهجور حيث قام بعمل حفرة تقريبا قطرها 4 أمتار وأثناء التنقيب انهال عليه التراب، مما أدى إلى مصرعه في الحال، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع عامل أثناء التنقيب عن آثار في البحيرة

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار داخل حوش منزله بقرية ديبونو التابعة لمركز إدكو، وحرر المحضر اللازم وجار المتابعة.

التنقيب عن آثار في البحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين مصرع مواطن مجهول الهوية أثناء التنقيب عن آثار داخل حوش منزله بقرية ديبونو التابعة لمركز إدكو، حيث انهال عليه التراب.

ويجري الآن رفع التراب بمعدات الوحدة المحلية لاستخراج الجثمان بحضور طاقم الحماية المدنية ومركز شرطة إدكو ومرفق الإسعاف، وجار المتابعة حتى انتهاء عملية العثور على الجثمان، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابساته.