حبس 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بأسوان

قررت النيابة العامة حبس متهمين بأسوان 4 أيام على ذمة التحقيقات، نسبت إليهم تهمة التنقيب عن الآثار، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

وصول بلاغ لقسم شرطة أول أسوان بقيام 3 أشخاص بالحفر داخل منزل بالمنطقة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

بالفحص والتحريات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم قطعة حجرية عبارة عن جعران عليه نقوش يشتبه فى أثريتها وتبين وجود حفربعمق حوالى 8 أمتار وقطر 5 متر الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وتم تحرير المحضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وشرح الخبير القانوني اشرف ناجي المحامي بالنقض تفاصيل عقوبة التنقيب عن الآثار وفق قانون العقوبات المصري المعدل في عام 2020 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة أقصاها 15 سنة وبغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وأشار ناجي في حديثه لـ«الوطن» إلى أن المادة 49 نصت على: «تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم».