رئيس «حماية المستهلك» يوضح جهود ضبط أسعار السلع في السوق المصرية

استضافت الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج «مساء dmc» على شاشة «dmc»، المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، لتوضيح جهود الجهاز في ضبط أسعار السلع في السوق المصري.

أبرز 10 تصريحات لرئيس جهاز حماية المستهلك

وترصد «الوطن» أبرز 10 تصريحات لرئيس جهاز حماية المستهلك عن الأسعار والمخالفات:

1 - الجهاز يكثف العمل دائمًا، وينسق مع كل الأجهزة لضبط الأسواق.

2 - بعض تجار الأزمات أو تجار الحروب يحاولون استغلال الظروف التي يمر بها العالم، لعكسها على الواقع المحلي بحجب السلع وتخزينها.

3 - جهاز حماية المستهلك فعل مادة بالقانون تستخدم في حالات الطوارئ لمواجهة اختفاء الأرز واسترفاع سعره.

4 - مجلس الوزراء اعتبر الأرز سلعة استراتيجية ولا يجوز إخفاؤها أو حجبها أو منعها من التداول بعد طلب الجهاز.

5 - القرار 66 صدَر بتسعير الأرز لوجود مبالغات ومزايدات على السعر بشكل غير مقبول.

6 - ضبط السلع يستلزم جهدا رقابيا كبيرا.

7 - كل الأجهزة الرقابية سواء حماية المستهلك أو التموين أو وزارة التموين تكثف التواجد في الأسواق لتحول دون استخدام الأزمات بشكل غير سوي.

8 - تفعيل مادة حجب السلع الاستراتيجية كان له دور مهم للغاية لأن عقوبتها تصل إلى 5 ملايين جنيه.

9 - الأسعار متوافرة في كل سلاسة التجارية أو السوبر ماركت.

10 - المستفيدون من الأزمات هم سارقي قوت الشعوب وليسوا تجارا بل مرتزقة.