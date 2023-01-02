مدير التنفيذ الميداني بـ«حياة كريمة»: انتهينا من تطوير 54 مركزا و 1400 قرية

قال خالد جمال، مدير القطاع التنفيذي الميداني بمؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة أطلقت منذ 4 سنوات بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجرى تطوير 52 مركزا بشكل كامل، و1400 قرية يتبعها أكثر من 10 آلاف تابع، في عدة مجالات منها البنية التحتية والصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والغاز، وجار العمل على جميع المستويات بقرى الريف المصري.

مجمع للخدمات الزراعية والحكومية والمدارس

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية dmc، أن المبادرة تقدم خدماتها أيضا من خلال مجمع للخدمات الزراعية والحكومية والمدارس والمستشفيات بشكل حول القرية إلى مدينة متكاملة.

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة تتبنى بناء المواطن بشكل أساسي، وجرى تأهيل أكثر من 800 فتاة للزواج ومساعدتهن في بناء الأسرة من خلال تجهيزهن وتدريبهن على كيفية إنشاء أسرة وتكوين عائلة.