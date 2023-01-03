مسؤول بـ«االزراعة»: مصر جنت عوائد بـ11 مليار جنيه من توريد القطن حتى الآن

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، أن المنزرع من محصول القطن المصري طويل التيلة في حقول عدد من المحافظات بالوجهين البحري والقبلي قد حقق إنتاجية بلغت نحو مليونين و500 ألف قنطار قطن لموسم الجني لعام 2022 المنقضي.

إنتاجية القطن في مصر

وأوضح «أبو اليزيد» أن ما تم توريده حتى الآن من محصول القطن خلال المزادات العلنية بشتى محافظات الجمهورية بلغ مليون و425 ألف قنطار قطن من أصناف القطن جيزة 96، و97، و92، و94، و86، وهم جميعا من الأقطان طويلة التيلة والتي تتميز بإنتاج القطن «الشعر» المصنف الأول عالميا بين الدول المنتجة لمحصول للقطن.

عوائد القطن والتوريد في مصر

وأشار الدكتور محمد، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن عوائد ما تم توريده من القطن المصري بلغت حتى الآن بنحو 11 مليار جنيه بمتوسط أسعار لقنطار القطن بلغت نحو 6 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن الكمية التي لم تورد حتى الآن من القطن بلغت نحو مليون و75 ألف قنطار قطن وجارٍ التوريد لها عبر مزادات تعقد بالمحافظات، موضحا أنه حال توريد باقي كمية القطن سوف ترتفع قيمة جني المحصول والذي يعود على المزارعين بالنفع والمال الكثير.

وتابع أن المساحة المنزرعة من محصول القطن لعام 2022 المنقضي بلغت 317 ألف فدان قطن معظمها في محافظات وجه بحري.