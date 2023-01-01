أسعار القطن اليوم بالمحافظات.. 100 جنيه ارتفاع مع بداية 2023

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات، شهدت ارتفاع في سعر كل قنطار القطن، بواقع 100 جنيه عن كل قنطار، مع أول أيام العام الجديد 2023 لليوم الأحد، طبقا لما عقد بعدد المزادات العلنية، في محافظات الجمهورية.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات الأحد

أوضح الدكتور «أبواليزيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات، سجل سعر قنطار القطن جيزة 96 بواقع 8 آلاف و400 جنيه، وسط ارتفاع بلغ 100 جنية لكل قنطار، وسعر قنطار القطن جيزة 97 يبدأ من 5600 حتى 6600 جنيه، وسط ارتفاع بلغ 100 جنيها عن كل قنطار، كما سجل سعر قنطار القطن جيزة 94، الذي يبدأ من 5600 حتى 6950 جنيها، ليرتفع بواقع 100 جنيه لكل قنطار، وسعر قنطار القطن جيزة 92، يبدأ من 4900 حتى 5600 جنيه، بزيادة 100 جنيه لكل قنطار، وسعر قنطار القطن جيزة 86 يبدأ من 5600 حتى 6700 جنيه، ليرتفع 100 جنيها لكل قنطار.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات والمزادات

وأشار إلى أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات، يفصلنا عن نهاية موسم توريد القطن، والمزادات التي تعقد في أنحاء محافظات الجمهورية نحو 20 يوما من الآن، بالوجهين البحري والقبلي، إذ بلغت الإنتاجية لموسم جني القطن للعام المنقضي مليونان و400 ألف قنطار قطن، وهي إنتاجية جيدة للغاية، وذلك من خلال المساحات المنزرعة خلال العام الماضي، بلغت 317 ألف فدان قطن من القطن المصري طويل التيلة.