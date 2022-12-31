أسعار القطن اليوم السبت بالمحافظات.. جيزة 96 بـ8 آلاف و300 جنيه

أكد الدكتور محمد أبواليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن أسعار القطن اليوم السبت بالمحافظات، شهدت تفاوتًا في سعر كل قنطار قطن حسب الصنف المنزرع، وذلك طبقًا لما عقد بعدد من المزادات العلنية التي أجريت اليوم 2022 بمحافظات الوجهين البحري والقبلي.

أسعار القطن اليوم السبت بالمحافظات

وأشار الدكتور محمد أبواليزيد، إلى أن أسعار القطن اليوم السبت بالمحافظات، سجَّل سعر قنطار القطن جيزة 96 بواقع 8 آلاف و300 جنيه، وسعر قنطار القطن جيزة 97 يبدأ من 5500 حتى 6500 جنيه، وسعر قنطار القطن جيزة 94 يبدأ من 5500 حتى 6850 جنيهًا، وسعر قنطار القطن جيزة 92 يبدأ من 4800 حتى 5500 جنيه، وسعر قنطار القطن جيزة 86 يبدأ من 5500 حتى 6600 جنيه، بعدد من المحافظات.

أسعار القطن اليوم السبت والتسويق

وأوضح الدكتور محمد أبواليزيد، في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار القطن اليوم السبت بالمحافظات، شهدت توريدًا منذ بداية موسم الحصاد في أول شهر أكتوبر حتى اليوم لقنطار القطن المصري طويل التيلة بلغت نحو مليون و415 ألف قنطار قطن بجميع المزادات التي عقدت علي مستوي محافظات مصر.

أسعار القطن اليوم السبت والمساحات

وأشار «أبواليزيد» إلى أن أسعار القطن اليوم السبت بالمحافظات والمساحات المنزرعة على مستوى محافظات الجمهورية بلغت 317 ألف فدان منزرع من القطن، وتتربع محافظة كفر الشيخ على ثلث المساحة المنزرعة منه بواقع 107 آلاف فدان قطن.