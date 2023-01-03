استشاري تدريب وتنمية لـ إيمان الحصري: استمرار الموظف بعمله مترتب على العائد المادي

قال أحمد قدوس، استشاري التدريب والتنمية الذاتية، إن العائد المالي للوظيفة وأثره على حياة الموظف من أهم الأسباب التي تدفعه إلى تغيير وظيفته أو التمسك بها، بالإضافة إلى مناسبة طبيعة العمل لشخصية العامل وأسلوبه، لافتا إلى أن الجانب المادي يؤثر على التزاماته الأسرية والحياتية.

شخصيات الناس تصل إلى 16 شخصية

وأوضح «قدوس» خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية dmc، أن شخصيات الناس تصل إلى 16 شخصية منها المنفتح على الآخرين ومنها المنغلق، وكل منهما مختلف عن الآخر، ويفضل التعامل مع نوعية معينة من الناس، فالمنفتح يفضل التعامل مع الناس أما المنغلق تناسبه الأعمال التي لا يتعامل خلالها مع الناس.

التنمية الذاتية

وأشار استشاري التدريب والتنمية الذاتية إلى أنه يجب اختيار الوظيفة التي تتاسب مع شخصية الموظف، متابعا «أي إنسان فكر يغير مجال عمله لازم نشجعه، لأنه بدأ التفكير الفعلي وصعب يتراجع عنه، ولابد أن يخضع لاختبار لمعرفة الوظيفة التي تناسبه».

احتياجات السوق

وأكد أحمد قدوس، أن العامل يجب أن يعرف احتياجات السوق التي يبحث عنه المجتمع، فلا بد من اختيار وظيفة لها وجود في السوق وخاصة في ظل وجود التكنولوجيا والكمبيوتر.