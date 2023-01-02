«الصحة» تستجيب لنداء «مساء DMC» وتتبنى حالة مريض بالشلل منذ 8 سنوات  

خليفة سعيد شاب ثلاثيني من محافظة كفر الشيخ تعرض لحادث سير نتج عنه كسر في فقرات العنق وقطع بالحبل الشوكي، نتج عنه شلل رباعي، ومنذ هذه اللحظة وهو يعيش لحظات قاسية.

تعرض لحادث منذ 8 سنوات

وقال خليفة سعيد، خلال لقائه ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية dmc، إنه تعرض لحادث في محافظة بورسعيد خلال استقلاله مركب وسقوطه من عليه في البحر وتعرض رأسه لصدمة شديدة أدت لإصابته بكسر في الفقرة العنقية الرابعة والخامسة والسادسة، متابعا: «جرى تركيب شريحة ومسامير، وحصل لي قطع في الحبل الشوكي أصابني بشلل رباعي وقرحة الفراش وعدم الإحساس».

زراعة شريحة إلكترونية

وأوضح أنه يحتاج إلى عملية يتم خلالها زراعة شريحة إلكترونية تنقل الإشارات الكهربائية لباقي أجزاء الجسم: «نفسي أرجع زي الأول وأخدم نفسي لأن والدي كبير في السن وغير قادر على خدمتي طول الوقت».

وعلى الفور تلقى برنامج «مساء DMC»، استجابة سريعة من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، الذي وجّه باستقبال الحالة وبحث علاجها في القاهرة أو أقرب محافظة له.