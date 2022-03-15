الحكومة الأوكرانية: قصف مكثف ودمار هائل في مطار دنيبرو

أعلنت الحكومة الأوكرانية، قبل قليل، أنّ دمار هائل أصاب في مطار دنيبرو الأوكراني، بسبب تعرضه لقصف روسي عنيف ومكثف، وفقاً لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

مواجهة قتالية وتدمير مدرعة روسية في ماريوبول

وفي وقت سابق نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطع فيديو ظهر من خلاله آليات عسكرية أوكرانية في مهمة قتالية ضد مدرعة روسية في مدينة ماريوبول المحاصرة، لتتمكن في النهاية من تدمير المدرعة الروسية وسط ابتهاج وفرح من قبل الجنود الأوكرانيين.

وزارة الدفاع الروسية تنفي إغلاق مدينة ماريوبول

ونفت وزارة الدفاع الروسية ما وصفتها بالأخبار الزائفة التي تروجها كييف على حد تعبيرها، بأن مدينة ماريوبول الأوكراني مغلقة، وأفادت بأنّ عمليات إجلاء المدنيين لا تزال مستمرة.