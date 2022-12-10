أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي في «خاركيف»

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب الجوي في «منطقة خاركيف»، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت «واشنطن»، فرضت في وقت سابق، عقوبات على 3 كيانات روسية، بينها القوات الجوية الفضائية، لدورها في نقل طائرات بدون طيار «مسيرات» من «طهران»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن حصول «موسكو» على «المسيرات» من إيران يعد انتهاكاً لقرار «مجلس الأمن الدولي» رقم 2231 ويؤجج الأزمة الاوكرانية.

عقوبات «واشنطن» تشمل المركز رقم 924 لإدارة الطيران المسير

وشملت العقوبات الأمريكية على روسيا، المركز رقم 924 لإدارة الطيران المسير وقيادة طيران النقل العسكري.

من جانبه، قال «الناتو»، إن التكتل العسكري قلق من أن الأزمة الأوكرانية قد يخرج عن نطاق السيطرة وتصبح حربا بين روسيا والحلف.

وشدد الأمين العام للتكتل، ينس ستولتنبرج، في تصريحاته لشبكة «إن آر كيه» النرويجية، على أهمية تجنب صراع يشمل المزيد من الدول في أوروبا ويتحول لحرب شاملة بأوروبا.