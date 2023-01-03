العثور على جثة مسن مكبلة ومكممة في الطالبية

تكثِّف مباحث الطالبية جهودها لكشف غموض لغز العثور على جثة مسن مكممة ومكبلة في السرير داخل شقته، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس القطاع، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من إيهاب هنري، 52 عاما، مهندس كهرباء، ومقيم التجمع الخامس، والذي أبلغ عن وجود جثة مكبلة ومكممة في السرير بعقار بشارع عمر ابن الخطاب دائرة القسم.

على الفور، أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، والقوة المرافقة له بالانتقال إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لرجل مكبلة ومكممة يدعى «محسن.م»، 72 عاما، مدير عام الطب البيطري بالجيزة سابقا، ومقيم بمفرده.

تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لكشف غموض الحادث

تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لكشف غموض الحادث والقبض على الجناة، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.