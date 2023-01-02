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العثور على جثة مجهولة الهوية لشاب في أحد شوارع المرج

كتب:

خالد فهمي
12:32 م | الإثنين 02 يناير 2023
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثزور علي جثة شاب مجهول الهوية في أحد الشوارع بمنطقة المرج ، وجري نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية في عدمه ، كما قررت النيابة العامة تحليل مخدرات للمتوفي

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها ، وطلبت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة بمنطقة العثور علي الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة ، كما إنتدبت النيابة العامة رجال الأدله الجنائية لتصوير المتوفي ونشر الصور علي الأقسام المختلفة بالقاهرة للتعرف عليها من قبل المترددين علي تلك الأقسام من المواطنين والعاملين في تلك الأقسام ، كما طلبت النيابة العامة أخذ بصمات المتوفي لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لدي مصلحة الأمن العام في محاولة لكشف هوية المتوفي ، كما طلبت النيابة العامة فحص جميع بلاغات التغيب في القاهرة

 

بداية البلاغ

 

تلقي مأمور قسم شرطة المرج بلاغا بالعثور علي جثة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة ، وبالإنتقال تبين العثور علي جثة مجهولة لشاب في العقد الخامس من العمر ، وبالفحص تبين أنه يرتدي تيشيرت وبنطلون جينز ، كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة

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