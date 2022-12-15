إضراب تاريخي للتمريض في بريطانيا.. العمل بربع الطاقة وتهديد بالتصعيد

بدأت بعض فرق التمريض في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، إضرابا عن العمل، اليوم الخميس، الساعة الثامنة صباحا، بالتوقيت المحلي، في أكبر تحرك من نوعه في تاريخ هيئة الصحة الوطنية البريطانية، إذ يعد ثاني إضراب لكلية التمريض الملكية، التي تأسست قبل 106 سنوات.

بعض الخدمات لن تضرب

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن طواقم ستواصل الخدمات الخاصة بالحفاظ على الحياة والرعاية الطبية العاجلة، لكن الجراحات الروتينية لن يتم إجرائها، بعد رفض مجلس الوزراء، زيادة أجور الممرضين.

رفض زيادة الأجور

كانت حكومة المملكة المتحدة، قد أعلنت أن طلب زيادة الرواتب الذي دفعت به كلية التمريض الملكية بنسبة 19%، لا يمكن تحمله، وسيتواجد ربع عدد الممرضات في المستشفيات، لأن قوانين النقابات العمالية تشترط استمرار الخدمة للمهام الصحية، التي تحافظ على الحياة خلال الإضراب، المقرر أن يستمر 12 ساعة.

إضراب واسع

تشمل جولة الإضرابات الأولى في إنجلترا، 51 مستشفى من أصل 219، وستكون الإضرابات في مختلف المجالس الصحية في ويلز، باستثناء مجلس واحد، على أن يبدأ اليوم الثاني للإضراب في 20 ديسمبر المقبل، إذا لم تتحسن الأمور.