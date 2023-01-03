مسؤول روسي يكشف عن حصيلة الغارات الإسرائيلية على دمشق: 6 قتلى و3 مصابين

أعلن مسؤول روسي مقتل 6 جنود سوريين، وأصيب 3 آخرين، على إثر ضربات جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلية استهدفت، فجر أمس الاثنين، العاصمة السورية «دمشق»، ما أسفر عن خروج «مطار دمشق الدولي» عن الخدمة.

وقال نائب رئيس«مركز المصالحة الروسي»، اللواء البحري أوليج إيجوروف، في إفادة صحفية، إن 4 طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، استهدفت في حوالي الساعة الثانية من صباح أمس الاثنين بالتوقيت المحلي «01:00 بتوقيت القاهرة» من خلال ضربات جوية من «هضبة الجولان المحتلة» دون دخول المجال الجوي السوري، مواقع في «دمشق».

عودة «مطار دمشق الدولي» إلى الخدمة

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة النقل السورية، عودة «مطار دمشق الدولي» إلى الخدمة بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان مصدر عسكري سوري، قال في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن القصف الإسرائيلي، أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية، وخروج «مطار دمشق الدولي» عن الخدمة.

وفي وقت سابق، بدأت «ميليشيا فاطميون» الأفغانية الموالية لإيران في سوريا، بعد ساعات من القصف الإسرائيلي، بتلقي تدريبات على استخدام الطائرات بدون طيار «المسيرات» في محافظة دير الزور الواقعة شرق البلاد.

وقالت مصادر،إن 70 عنصرا من «ميليشيا فاطميون»، أنهوا تدريبات على استخدام «المسيرات»، وقالت وسائل إعلام، إن 26 متدربا تم إرسالهم لإيران، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي سياق آخر، أشار «مركز المصالحة الروسي»، إن المركز سجل 7 عمليات قصف «5 بإدلب و2 في اللاذقية» نفذته عناصر تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال سوريا.