عدوان إسرائيلي يستهدف 4 مناطق قرب مطار دمشق

استهدف هجوم إسرائيلي، 4 مناطق قرب «مطار دمشق الدولي»، وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي في سماء محيط العاصمة «دمشق».

دوي انفجارات في محيط دمشق

وأشارت وسائل إعلام، إلى أن العدوان الإسرائيلي، استهدف مواقع للميليشيات الإيرانية في محيط «مطار دمشق الدولي»، ومزارع في منطقة «السيدة زينب» في ريف دمشق. وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام سورية، إلى دوى انفجارات في محيط «دمشق».

وارتفعت استهدافات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لـ أراضي سوريا منذ مطلع العاعم الجاري 2022، إلى 32 استهدافا،ما أسفر عن مقتل 83 من العسكريين وإصابة 115 آخرين وتدمير نحو 89 هدفًا ما بين مبانٍ ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات.