زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال سومطرة الإندونيسية دون وقوع أضرار

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، أمس الاثنين، شمال جزيرة «سومطرة» الإندونيسية، دون وقوع ضحايا أو أضرار، وسط تحذيرات من موجات المد العاتية، المعروفة باسم «تسونامي».

الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض

وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسميسة «سانا».

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة بمقياس ريختر، مدينة «جايابورا» عاصمة «مقاطعة بابوا» الإندونيسية، وقالت وسائل إعلام، إن مركز الزلزال، وقع على بعد 14 كيلومترًا شمال شرق المدينة وعلى عمق 10 كيلومترات.

من جانبها، سجلت «وكالة الأرصاد الجوية» الإندونيسية، 68 هزة ارتدادية، أمس الاثنين، مشيرة إلى أن قوة الهزات الارتدادية تراوحت ما بين 1.6-4.9 درجة.