وسائل إعلام: قصر كريستيانو رونالدو في الرياض مكون من 8 غرف نوم

شهدت المملكة العربية السعودية، مساء أمس الاثنين، وصول نجم الكرة البرتغالية، لاعب نادي «النصر» السعودي الجديد كريستيانو رونالدو، إلى العاصمة «الرياض».

وتزينت عدد من لوحات الإعلانات في «الرياض»، بصور لاعب نادي «النصر» السعودي الجديد كريستيانو رونالدو، وحملت اللوحات كلمة: «هلا رونالدو»، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

مكوث رونالدو في فندق شهير حتى يتم تجهيز سكنه

من جانبها، قالت مصادر، إن لاعب نادي «النصر» السعودي الجديد كريستيانو رونالدو سيمكث في أحد الفنادق الشهيرة بالعاصمة «الرياض» حتى يتم تجهيز مقر سكنه الدائم.

ويوم السبت الماضي، تعاقد نادي «النصر» السعودي، في صفقة تاريخية، مع نجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو رسمياً حتى صيف عام 2025، في صفقة وصفت بالتاريخية.

ونشر لاعب نادي «النصر» السعودي الجديد كريستيانو رونالدو، فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، في طريقه إلى «الرياض» للانضمام إلى الفريق.

وكانت وسائل إعلام غربية، أشارت في وقت سابق، إلى تجهيز قصر لكريستيانو رونالدو وعائلته في «حي المحمدية» الراقي في العاصمة السعودية «الرياض»، مكون من 8 غرف نوم، ووفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

قصر كريستيانو رونالدو يضم شلال ماء كبير

وفي وقت سابق، قالت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية، إن لاعب نادي «النصر» السعودي الجديد كريستيانو رونالدو سينتقل للعيش في أحد الأحياء الفاخرة في «الرياض»، مشيرة إلى أنه سيكون في حي المحمدية أو في حي النخيل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضافت وسائل الإعلام الغربية، أن قصر لاعب نادي «النصر» السعودي الجديد كريستيانو رونالدو، يضم شلال ماء كبير، ومناطق خضراء واسعة، ومسبح أولمبي، و3 فلل مجاورة إضافية.