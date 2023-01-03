إجراء تحليل مخدرات والبصمة الوراثية للمتهمة بقتل رضيعها في السلام

قررت النيابة العامة عرض المتهمة بقتل رضيعها في السلام بالقاهرة، على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات والكحوليات من عدمه.

كما قررت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية للمتهمه لمطابقتها بتحليل البصمة الوراثية الخاص بالمجني عليه، لبيان إذا كانت والدته من عدمه، لاستكمال التحقيقات مع المتهمة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السلام ثان، بلاغا بالعثور على جثة رضيع وسط أكوام القمامة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة رضيع لم يتجاوز عمره عده أيام، مصابا بعدة طعنات.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما طلبت النيابة إجراء تحليل البصمة الوراثية للرضيع، والتحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على جثة المجني عليه للوصول للجاني.

التحريات

وكشفت التحريات من خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة وشهود العيان أن سيدة وراء إلقاء الجثة، وجرى تحديد هوية المتهمة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبالعرض علي النيابة العامة أقرت قراراتها المتقدمة.