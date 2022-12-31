مأساة قتل طفلة سوهاج لسرقة قرطها الذهبي.. العجوز المتهمة تظاهرت بالبحث عن الضحية

لم تكن طفلة عادية فقد كانت شقية و«نغشة» تلعب وتضحك مع كل من تقابله فهي اجتماعية رغم سنوات عمرها التي لم تتعدَ 4 سنوات، مي السيد، ابنة أولاد سالم بحري بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وفقا لحديث محمد عامر، أحد أقارب الطفلة لـ«الوطن»، مضيفا أن قتل الطفلة كان صدمة للجميع وليس لوالدتها ووالدها فقط.

بدأت الواقعة بغياب الطفلة يوم الأربعاء الماضي عقب لعبها مع الأطفال أمام المنزل ، وظنت الأم «هدى.ع» أن طفلتها ضلت الطريق أو أنها ذهبت لسوهاج خلف أحد الأقارب فهي متعلقة بالجميع وتحب الخروج دائما.

الأم لم تضع في حسبانها تعرض طفلتها للاختطاف

لم تفكر الأم باختطاف طفلتها قائلة «لابسة فردة حلق واحدة مين هيطمع فيها، الحمد لله التانية لسة متصلحتش»، موضحة أن قرط ابنتها الذهبي كسرت قطعة منها لتظل الفتاة لقرابة الشهرين بقرط واحد، ما طمأن قلب الأم.

البحث عن الطفلة

ازدادت ساعات غياب الطفلة حتى توجهت الأم للإبلاغ عن غياب طفلتها ليبدأ البحث الجنائي مع أهالي القرية التي تحولت لخلية نحل تبحث عن الطفلة، حتى وجدت جثة لطفلة داخل أحد الأجولة بترعة بقرية مجاورة، وصدمت الأم فالجثة لطفلتها «مي»، وبفحص جثمان طفلتها أفادت باختفاء قرطها الذهبي.

كشف غموض الواقعة

كثفت وحدة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء محمد زين مدير أمن سوهاج، والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث دار السلام، والرائد كريم الضبع معاون أول مباحث دار السلام، لتكشف كاميرات المراقبة بأحد المحال التجارية المجاورة لمنزل الطفلة آخر مشاهدة لها رفقة جارتها المسنة صديقة والدتها المدعوة «رئيفة.ز» 61 عاما، والتى كانت تبحث بجد عن الطفلة.

تحرير محضر بالواقعة

وبتضييق الخناق عليها ومواجهتها بالفيديو اعترفت باختطاف الطفلة لسرقة قرطها الذهبي وأنها قتلتها لتخفي جريمتها وألقتها بالمصرف داخل جوال لتصاب الأم بصدمة جعلتها تصرخ «حرام عليها كانت بتدور معايا خلتنى بدل ما أشوفها عروسة أدفنها بإيدي كنتى خدتى الحلق وسيبتيها».

تم تحرير محضر بالواقعة وحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأفاد أحمد ثروت المحامي، لـ«الوطن»، بأن عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام شنقا وفقا لقانون العقوبات.