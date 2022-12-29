 جنايات القاهرة تصدر حكمها اليوم على قتلة سائق السلام.. «توصيلة الموت»

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حكمها على فتاة وعاطلين بتهمة قتل سائق «توك توك»، لسرقته بالإكراه في منطقة السلام.

تفاصيل وكواليس جريمة السلام

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فقد تبين من خلال تحقيقات النيابة وتحريات رجال الشرطة فى الواقعة أن مرتكبي الجريمة، هم المتهمين الثلاثة «ن. ع»، البالغ من العمر 19 عامًا، «و. ي. ت»، 22 عامًا، و«ر. م»، 23 عامَا، عندما شاهدوا الضحية يستقل «التوك توك» الخاص به قرروا أن يسرقوه.

وفى سبيل تنفيذ جريمتهم، طلبوا منه أن يوصلهم إلى طريق بلبيس الجديد، وبالفعل أستقلوا معه «التوك توك» وعندما وصلوا إلى منطقة نائية، استغلوا انقطاع الإنارة في الأعمدة الإنارة، ذبحوه من الخلف، وطعنوه في منطفة الرأس، وفروا هاربين.

بعد ذلك لاحظت مالكة «التوك توك» عدم عودة المجنى عليه فى الموعد، فتوجهت الى قسم الشرطة وحررت محضرًا يفيد تغيب المجنى عليه، وتأخره في تسليم المركبة في الموعد، واتهمته بسرقتها.

وبعد ذلك تم كشف غموض الواقعة بعدما عثر رجال الشرطة على جثة المجنى عليه ملقًاه، وباستخدام التقنيات الحديثة والتحريات المكثفة تمكن رجال الشرطة من الوصول الى المتهمين الثلاثة، وتقديمهم الى العدالة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

كما انتقلت جهات التحقيق إلى مكان العثور على الجثة، وناظرت جثمان المجني عليه وأمرت بنقلها الى المشرحة، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا، وإعداد تقرير مفصل عنها.

اعترافات

كما اعترف المتهمون الثلاثة بتفاصيل وكواليس جريمتهم أثناء التحقيق معهم، وأنهم تخصلوا من الضحية بحجة مرورهم بضائقة مالية، فاتفقوا على طعنه بسلاح أبيض «مطواة»، وبعدها قرروا بيعه، إلا أن تم القبض عليهم قبل بيعه، وأمرت جهات التحقيق بإحالة المتهمين الى محكمة الجنايات بتهمة قتل المجنى عليه.