حالة الطقس اليوم في المحافظات.. توقعات بسقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة

بالتزامن مع احتفالات رأس السنة يبحث المواطنون عن حالة الطقس اليوم السبت في المحافظات، وهو ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيان، موضحة أنه يسود طقس بارد صباحا وليلا، بالإضافة لوجود فرص سقوط أمطار.

وشددت «الأرصاد» على المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، وتوخي الحذر أثناء القيادة، لا سيما على الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية، نظرا لتكون الشبورة الكثيفة التي تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وكشفت الأرصاد حالة الطقس اليوم في المحافظات، موضحة تعرض القاهرة الكبرى ومدن القناة إلى طقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهاراً بارد ليلا، وسط تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية على الطرق الرئيسية الواصلة من وإلى القاهرة.

حالة الطقس اليوم السبت

وتشهد حالة الطقس اليوم السبت في محافظات جنوب الوجه البحري طقس بارد ليلا ونهارا، مع تكون الغيوم والشبورة المائية الكثيفة التي تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية.

توقعات بسقوط الأمطار

وتتعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري إلى طقس مائل إلى البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح، كما تشهد تكون ظاهرتين جويتين وهما تكون الغيوم والشبورة المائية التي تؤثر على الطرق الرئيسية، وسط توقعات بسقوط أمطار.

فيما جاء طقس اليوم في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والصعيد شديد البرودة ليلا بارد نهارا مع غيوم جزئية وشبورة مائية.