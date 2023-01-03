تحذير من حالة الطقس اليوم.. أمطار رعدية في 11 محافظة ونشاط للرياح

كشفت توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم في المحافظات، حيث يسود طقس بارد على كل الأنحاء، لا سيما في الصباح الباكر، كما تزداد فرص سقوط الأمطار على جميع محافظات السواحل الشمالية وتمتد حتى القاهرة ومحافظات الصعيد ومدن القناة، على أن تكون عزيرة إلى رعدية مع نشاط للرياح أحيانا وتكون الغيوم الجزئية على مدار اليوم.

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات أوضح البيان أن هناك تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، كما تكون كثيفة على مدن القناة وشمال الصعيد، فيما تنعدم على محافظات جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم في محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية» يكون مائلا إلى البرودة ليلا مع تكون الشبورة المائية وسقوط أمطار تصل إلى 30% وسط تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة وارتداء الملابس الثقيلة.

وجاء طقس محافظات «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية» باردا نهارا شديد البرودة ليلا مع نشاط لحركة الرياح بسرعة 20 كيلو مترا في الساعة، مع تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية وسقوط أمطار رعدية بنسبة 40%.

وجاء طقس اليوم الثلاثاء في محافظات «الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ» باردا ليلا ونهارا مع تكون الشبورة المائية الكثيفة التي تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية ونشاط لحركة الرياح مع سقوط أمطار رعدية تصل إلى 40% مع نشاط لحركة الرياح بسرعة 32 كيلو مترا في الساعة.

فرص سقوط الأمطار اليوم في المحافظات

فيما جاء طقس محافظات شمال الصعيد «المنيا، بني سويف، سوهاج» مائلا إلى البرودة نهارا شديد البرودة ليلا مع تكون الغيوم وتشهد نشاطا للرياح تصل سرعتها إلى 24 كيلو مترا في الساعة مع سقوط أمطار رعدية.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء في محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر، حيث يسود طقس بارد ونشاط بسيط للرياح.

وجاء طقس محافظات بورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء مائل إلى البرودة مع سقوط أمطار بنسبة 40% على مدار اليوم.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء في المحافظات جاءت كالآتي:-

القاهرة والوجه البحري العظمى 20، وسجلت الصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة، الصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة، الصغرى 9 درجات

شمال الصعيد العظمى 20 درجة، والصغرى 9 درجات.