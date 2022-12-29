«الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام القادمة.. وموقف أمطار اليوم

كشف تقرير صادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة وأمطار اليوم، فضلا عن درجات الحرارة المتوقعة حتى منتصف الأسبوع المقبل على محافظات ومدن الجمهورية.

حالة الطقس الأيام القادمة وأمطار اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد، حالة الطقس الأيام القادمة، حيث تكون الأجواء ممطرة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري للبلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة بدءا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، يصاحبها سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة، لن تؤثر على سير الحياة اليومية.

طقس القاهرة الكبرى

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ حالة الطقس الأيام القادمة على القاهرة الكبري وجنوب الوجه البحري ووسط سيناء، وشمال الصعيد، تكون مائلة للبرودة خلال ساعات النهار، وباردة ليلا، على جميع الأنحاء، مع استمرار ظهور الشبورة الصباحية الكبرى على الطرق الرابطة بين المحافظات والسريعة والزراعية.

درجات الحرارة الجمعة 30-12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12

درجات الحرارة السبت 31-12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.

درجات الحرارة الأحد 1-1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

درجات الحرارة الإثنين 2-1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12

درجات الحرارة الثلاثاء 3-1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.