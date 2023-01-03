حكاية كفاح «الحاجة محاسن» في بني سويف: أبيع الخضار منذ 60 عاما وربيت 7 أبناء

مع أذان فجر كل يوم، تستيقظ محاسن محمد الشهيرة بـ«أم جمال»، صاحبة الـ76 عامًا، لتبدأ بصلاة الفجر، ثم تنتظر «التروسيكل» لتوصيلها إلى مكان عملها في السوق، ورغم الطقس البارد في الشتاء، إلا أنها إعتادت على ذلك قبل 60 عامًا، حينما أقدمت على مساعدة زوجها الذي كان يعمل مزارعًا، على أعباء المعيشة.

حكاية الحاجة محاسن

سوق «الغمراوي» بمدينة بني سويف يشهد على رحلة كفاح «محاسن»، التي اعتادت على الجلوس إلى جوار «فرشتها» في نفس المكان يوميُا، موضحة: «أنا كل يوم موجودة في نفس المكان، الناس أعرفهم ويعرفوني».

رحلة الحاجة محاسن من غرفة بسيطة في قريتها للسوق يوميًا

وأضافت: «على الله كل يوم أصحى قبل الفجر وأصلي، واستعد للتوجه للسوق مع سائق تروسيكل، على 6 صباحًا لازم أكون في فرشة خضار بالسوق، أتعودت على كده رغم أنني تجاوزت الـ75 من عمرى، بس ده أكل عيشي».

وتابعت: «ساكنة في غرفة بسيطة في قرية بمركز ناصر، والأمطار بتنزل عليا، والثعابين، لكن ربنا الستار، بيقويني ويعينني لأنني أقيم بمفردي منذ سنوات رغم أنني أنجبت 7 من الأبناء 3 ذكور و4 بنات، والحمد لله ربيتهم وعلمتهم وزوجتهم، لكن الدنيا تلاهي وهم ربنا يعينهم، كل واحد مشغول في همه وبيته وأسرته».

محاسن تبيع الخضار من شروق الشمس إلى غروبها

وأضافت أنها تبيع الفاكهة والخضروات من شروق الشمس إلى غروبها، مشددة على أنها مستمر في هذا العمل حتى آخر يوم في عمرها.