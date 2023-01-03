العثور على جثة ستيني داخل جمعية خيرية في الشرقية

عثر الأهالي بمحافظة الشرقية، ببندر فاقوس بشارع الجمهورية، على جثة شخص ستيني، متوفى وحيدًا داخل جمعية خيرية يديرها.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير البحث الجنائي اللواء محمد الجمسي، يؤكد العثور على جثة شخص يدعى «ياسر. ال»، ويبلغ من العمر 60 عامًا، ببندر فاقوس بشارع الجمهورية بجوار مسجد المجيدي.

التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة فاقوس إلى مقر الواقعة حيث العثور على جثة الشخص الستيني، وجرى استدعاء النيابة العامة التي انتدبت لجنة من الطب الشرعي، لمعاينة وفحص الجثمان، وتحرر المحضر اللازم، فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى لحين انتهاء إجراءات الدفن.

أخت المتوفى تبلغ الجهات الأمنية بتأخر شقيقها

وأبلغت شقيقة المتوفى، أبلغت الجهات الأمنية بمركز شرطة فاقوس، عن تأخر شقيقها وعدم عودته في الوقت الذي يعود يه كل يوم، وعثورها على جثة شقيقها داخل مقر الجمعية الخيرية.

إجراء الصفة التشريحية على الجثمان

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما انتدب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان ومعرفة أسباب الوفاة، وبيان عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه في الوفاة، ويجري رجال الأمن بمديرية أمن الشرقية التحقيقات لكشف لغز وفاة الشخص الستيني داخل مقر جمعية خيرية يديرها.