الممثل الأمريكي جيرمي رينر يخضع لعملية جراحية بعد إصابته بأزمة حادة

خضع الممثل الأمريكي جيرمي رينر لعملية جراحية، بعد تعرضه لأزمة حادة في الصدر وإصابات في العظام، بسبب الحادث الذي تعرض له أثناء محاولة جرف الثلوج بالقرب من منزله، في صباح أول أيام العام الجديد، ولا يزال في غرفة العناية المركزة بعد خروجه من غرفة العمليات في حالة حرجة ولكنها مستقرة، وفقا للبيان الصادر عن ممثله الإعلامي.

وأوضح الممثل الإعلامي لـ جيرمي رينر تفاصيل حالته الصحية في بيان صحفي، قائلا: «يمكننا أن نؤكد أن جيريمي عانى من صدمة حادة في الصدر وإصابات في العظام وخضع لعملية جراحية في 2 يناير 2023، وخرج من الجراحة ويتواجد حاليا في وحدة العناية المركزة في حالة حرجة ولكن حالة مستقرة»، بحسب موقع «فارايتي».

عائلة جيرمي رينر: ممتنون للحب والدعم المتدفق من محبيه

وأضاف: «تود عائلة جيرمي أن تعرب عن امتنانها للأطباء والممرضات الرائعين الذين يعتنون به، عمدة مقاطعة واشو، عمدة مدينة رينو هيلاري شيفي وعائلات كارانو وموردوك، كما تعبر العائلة عن امتنانها وتقديرها للحب والدعم المتدفق من معجبيه».

وتعرض «رينر» لحادث بسبب الطقس السيء بالقرب من رينو بولاية نيفادا في صباح السنة الجديدة، وجرى نقله جوا إلى مركز طبي قريب، وخضع لعملية جراحية يوم الاثنين، وفقا لما كشفه بيان عمدة مقاطعة واشو: «في حوالي الساعة 9:00 صباحا يوم 1 يناير 2023، استجاب مكتب عمدة مقاطعة واشو لحادث مؤلم في منطقة جبل روز السريع في رينو، نيفادا، عند الوصول تولت دائرة الحماية من الحرائق (Truckee Meadows) و(REMSA Health) لترتيب النقل الطبي للسيد جيريمي رينر، عبر رحلة رعاية إلى مستشفى محلي».