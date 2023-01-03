جامعة حلوان تنظم المعرض السنوي الخيري لطلاب المدن الجامعية

افتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، المعرض السنوي الخيري لطلاب المدن الجامعية، والذي شهد إقبالا كبيرًا، بحضور الدكتور كريم همام، مستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية.

وأوضح «قنديل»، أن المعرض يأتي في إطار نشر روح التكافل الاجتماعي وتقديم الخدمات الاجتماعية للطلاب، وتعزيز روح الإنتماء وتوفير المتطلبات كافة التي يحتاجها الطلاب في المجتمع الجامعي، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة، وتقديم منتجات بجودة عالية.

محتويات المعرض

ضم المعرض مجموعة من الملابس المتنوعة بابداعات وتصاميم جديدة ورائعة، تتميز بجودة عالية؛ بهدف تقديم سبل الدعم والرعاية والمشاركة الاجتماعية كافة للطلاب، خلال فترة تواجدهم بالجامعة.

وأكد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اهتمام الجامعة الواسع بتنظيم مثل هذه المعارض، التي تساهم في تعزيز ولاء وانتماء الطلاب لجامعتهم، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل إقامة هذا المعرض.

لا يوجد بناء جيد للمجتمع بدون الرياضة

في سياق منفصل، أشار الدكتور السيد قنديل، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي السابع عشر عن متجهات التقدم التكنولوجي لعلوم الرياضة بالوطن العربي، الذي تنظمه كلية التربية الرياضية بنين بالهرم، إلى أهمية دور كلية التربية الرياضية، موضحا أنه لا يوجد بناء جيد للمجتمع من دون الرياضة، فالرياضة أصبحت علم مهم وهذا يعكس رؤية القيادة السياسية بالاهتمام بالرياضة، فهي أول خطوة للحفاظ على سلامة البدن والعقل للأجيال المقبلة، لافتا إلى أن جامعة حلوان قوية بتخصصاتها الفريدة والمميزة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن الكليات الرياضية من أهم القطاعات بالجامعة، ولها دورًا كبيرًا في المنظومة التعليمية والرياضية، لذا يتم العمل على تطويرها وفقًا للمقتضيات والمتطلبات العالمية الحديثة، لذا جارٍ العمل على ذلك بما يتواكب مع سوق العمل، وتطور المهنة، ‬ويتماشى‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬للتخصص.