رابط كود دفع مصاريف جامعة حلوان.. اطبع فاتورة السداد

أتاحت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، رابط كود دفع مصاريف جامعة حلوان 2022 لمختلف الكليات سواء للمصروفات الدراسية أو المدن الجامعية أو الخدمات.

يأتي ذلك من أجل الحصول على الكود الذي يقوم الطالب من خلاله بتسديد قيمة المصروفات الدراسية ودفعها إلكترونيا، وفي إطار التحول الرقمي للجامعة، موضحة أن العمل يجرى 24 ساعة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للدفع.

رابط كود دفع مصاريف جامعة حلوان

وأوضحت الجامعة أن رابط كود دفع مصاريف جامعة حلوان متاح عبر الإنترنت، إذ يمكن للطلاب الدخول عبر الموقع وكتابة البيانات وإدخالها، المتمثلة في اسم الطالب و الكلية والرقم القومي، ومن ثم الحصول على الكود والسداد، وبعد ذلك تحميل قيمة وقسيمة الدفع، منوهة بأنه لا توجد أي مشكلات بشأن طريقة الدفع.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022-2023، ومن المقرر أن تنطلق الشهر المقبل مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، وفقا لتوجيهات الأعلى للجامعات.